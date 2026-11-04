Uber第三季度营收超过预期——CNBC

Uber第三季度营收为147.7亿美元，超过分析师平均预期的146.9亿美元。与此同时，该公司的两大主要业务——乘车服务和食品配送——业绩低于市场预期，CNBC报道。

财务业绩

Uber营收较上年同期的134.7亿美元增长10%。净利润为5.12亿美元，同比下降92%。一年前，该公司因释放税务资产估值准备而获得49亿美元的税收收益。

每股收益为25美分，分析师预期为96美分。总预订额达到598.2亿美元，几乎与StreetAccount的598.3亿美元一致预期持平。

海外乘车业务承压

包括叫车服务在内的出行部门营收下降2%，至75.2亿美元。分析师预期为77.1亿美元。食品配送业务营收增长23%，至54.9亿美元，但同样未达到55.1亿美元的平均预期。

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Uber首席执行官达拉·霍斯罗沙希表示，由于燃油价格高企以及多个市场的司机供应更为有限，出行部门的国际业务业绩略低于预期。他表示，公司正在进行有针对性的投资，以增加司机供给。

货运和自动驾驶汽车

Uber的货运部门帮助公司超过营收预期：该部门销售额增长34%，至17.6亿美元，而StreetAccount预测为14.9亿美元。对于第四季度，公司预计总预订额将处于预测区间中点的645亿美元，高于预期的642.6亿美元。

Uber还预计，到2027年底其平台上将拥有超过2000辆完全无人驾驶汽车。其中一半将在美国运营，其余将在国际市场运营。到今年年底，公司预计平台上将有约700辆此类汽车。

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