在美国，于得克萨斯州、俄亥俄州和佐治亚州赢得州长选举的三名民主党人承诺限制或重新审查数据中心扩张。根据《财富》报道，这类举措可能使大型科技公司发展人工智能基础设施的计划更加复杂。

新当选州长的承诺

得克萨斯州当选州长吉娜·伊诺霍萨承诺对数据中心建设实施暂停令，并取消对这类设施大型开发商的补贴和税收优惠。她称现任州长格雷格·阿博特对数据中心采取的更强硬立场是选举举措。

俄亥俄州当选州长艾米·阿克顿支持对新数据中心实施有条件的暂停令。根据她的提议，只有开发商承担所有公用事业费用、使用工会劳工并遵守环境标准，新设施才可能获准建设。

佐治亚州当选州长凯莎·兰斯·博托姆斯也承诺暂时停止该州新建数据中心。她提议评估该行业对电费、当地社区和环境的影响。

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容量及可能后果

《财富》援引Baxtel的数据报道称，得克萨斯州拥有美国规模最大的已运营或在建数据中心容量。Bloom Energy估计，到2028年，该州可能占全国数据中心容量的近30%。

此前，阿博特指示监管机构制定机制，让数据中心支付其运营所需能源基础设施的成本。8月，他在对拟议项目进行审计期间，暂停批准数据中心接入电网的新申请。随后，这位州长还要求确保对用水情况进行报告，并在完成电力和用水消耗审查前暂停发放新的许可。

根据CBRE的数据，2026年上半年，北美八大市场正在建设的数据中心总容量为7,481兆瓦，比一年前高出近25%。分析师丹·艾夫斯认为，选举结果可能迫使科技公司放缓基础设施建设，并就人工智能监管寻求妥协。

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