Snap季度报告后股价下跌逾10%——CNBC

Snap发布第三季度报告后，股价下跌逾10%。Snapchat母公司未达到分析师对营收和全球日活跃用户数量的预期。CNBC对此进行了报道。

根据LSEG数据，Snap第三季度营收为17.2亿美元，低于预期的17.3亿美元。全球日活跃用户数量为4.95亿，而StreetAccount分析师此前预计为4.99亿。每位用户平均收入为3.48美元，与预期一致。

季度财务业绩

Snap销售额同比增长14%。公司实现净利润5600万美元，而一年前净亏损为1.04亿美元。Snap调整后利润为3.83亿美元，超过StreetAccount分析师预期的3.37亿美元。

每股亏损为3美分，但CNBC指出，该指标不能与分析师预期直接比较。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下一季度预测

Snap预计第四季度营收将在19.5亿美元至19.9亿美元之间。这一区间的中值高于华尔街19.5亿美元的预估。公司还预计调整后利润为4.9亿美元至5.25亿美元，而分析师预期为4.98亿美元。

Snap在致投资者的信中表示，计划从2027年第一季度起，将全球月活跃用户数量作为主要受众指标。该公司第三季度统计到9.77亿名此类用户。

Snap表示，日活跃度历来一直是月活跃度的稳定组成部分，但公司无意为了日常使用而优化Snapchat，从而损害社区的长期价值。

关注我们在