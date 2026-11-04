Akcje Snap spadły o ponad 10% po raporcie kwartalnym — CNBC

Akcje Snap spadły o ponad 10% po publikacji raportu za trzeci kwartał, w którym spółka matka Snapchata nie osiągnęła prognoz analityków dotyczących przychodów i liczby aktywnych użytkowników dziennie. Poinformowała o tym CNBC.

Przychody Snap w trzecim kwartale wyniosły 1,72 mld dolarów wobec oczekiwanych 1,73 mld dolarów, wynika z danych LSEG. Liczba aktywnych użytkowników dziennie na świecie wyniosła 495 mln, podczas gdy analitycy StreetAccount prognozowali 499 mln. Średni przychód na użytkownika wyniósł 3,48 dolara, zgodnie z prognozą.

Wyniki finansowe kwartału

Sprzedaż Snap wzrosła o 14% rok do roku. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 56 mln dolarów, podczas gdy rok wcześniej odnotowała stratę netto w wysokości 104 mln dolarów. Skorygowany zysk Snap wyniósł 383 mln dolarów i przekroczył prognozę analityków StreetAccount na poziomie 337 mln dolarów.

Strata na akcję wyniosła 3 centy, jednak CNBC zaznacza, że tego wskaźnika nie można bezpośrednio porównywać z prognozami analityków.

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Prognoza na następny kwartał

Snap oczekuje przychodów w czwartym kwartale w przedziale od 1,95 mld do 1,99 mld dolarów. Środek tego przedziału jest wyższy od szacunku Wall Street wynoszącego 1,95 mld dolarów. Spółka prognozuje również skorygowany zysk na poziomie od 490 mln do 525 mln dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali 498 mln dolarów.

W liście do inwestorów Snap poinformował, że od pierwszego kwartału 2027 roku planuje uczynić liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie na świecie głównym wskaźnikiem swojej widowni. W trzecim kwartale spółka naliczyła 977 mln takich użytkowników.

W Snap oświadczyli, że dzienna aktywność historycznie pozostawała stabilną częścią aktywności miesięcznej, jednak spółka nie zamierza optymalizować Snapchata pod kątem codziennego używania kosztem długoterminowej wartości dla społeczności.

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