Акции Snap упали более чем на 10% после квартального отчета — CNBC

Акции Snap упали более чем на 10% после публикации отчета за третий квартал, в котором материнская компания Snapchat не достигла прогнозов аналитиков по выручке и числу ежедневных активных пользователей. Об этом сообщает CNBC.

Выручка Snap в третьем квартале составила $1,72 млрд при ожидаемых $1,73 млрд, свидетельствуют данные LSEG. Число ежедневных активных пользователей в мире составило 495 млн, тогда как аналитики StreetAccount прогнозировали 499 млн. Средний доход на одного пользователя составил $3,48 — на уровне прогноза.

Финансовые показатели квартала

Продажи Snap выросли на 14% в годовом исчислении. Компания получила чистую прибыль в размере $56 млн, тогда как годом ранее зафиксировала чистый убыток в размере $104 млн. Скорректированная прибыль Snap составила $383 млн и превысила прогноз аналитиков StreetAccount на уровне $337 млн.

Убыток на акцию составил 3 цента, однако CNBC отмечает, что этот показатель нельзя напрямую сопоставлять с прогнозами аналитиков.

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Прогноз на следующий квартал

Snap ожидает выручку в четвертом квартале в диапазоне от $1,95 млрд до $1,99 млрд. Середина этого диапазона выше оценки Уолл-стрит в $1,95 млрд. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль от $490 млн до $525 млн, тогда как аналитики ожидали $498 млн.

В письме инвесторам Snap сообщила, что с первого квартала 2027 года планирует сделать количество ежемесячных активных пользователей в мире основным показателем аудитории. За третий квартал компания насчитала 977 млн таких пользователей.

В Snap заявили, что ежедневная активность исторически оставалась стабильной долей месячной активности, однако компания не намерена оптимизировать Snapchat для ежедневного использования в ущерб долгосрочной ценности для сообщества.

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