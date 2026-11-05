Figma季度财报发布后股价下跌7%——CNBC

设计软件开发商Figma发布2026年第三季度财报后，其股价在盘后交易中下跌7%。该公司营收和调整后每股收益均超过分析师预期，但表示第四季度营收增速将放缓。

据CNBC报道，Figma调整后每股收益为10美分，高于预期的5美分。营收达到3.914亿美元，而LSEG的市场一致预期为3.758亿美元。

第三季度业绩

与去年同期相比，该公司营收增长约43%。净亏损从一年前的11.0亿美元，即每股2.72美元，缩减至8130万美元，即每股15美分。Figma的调整后营业利润率为12%，而StreetAccount调查的分析师预期为6.1%。

该公司还上调了2026年全年预测。目前预计营收将在14.97亿美元至14.99亿美元之间，而此前预测为14.63亿美元至14.67亿美元。预计营业利润率从9%上调至11%。LSEG分析师预计全年营收为14.71亿美元。

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自2026年初以来，Figma股价已下跌约41%，而标普500指数上涨了12%。今年早些时候，投资者曾担心人工智能模型可能给该公司带来竞争风险。

面向客户的AI额度

Figma预计，其第四季度营收增速将放缓至约33%。不过，这仍高于LSEG分析师预期的28%。

公司首席财务官Pravir Melwani解释称，在本季度内，Figma开始在维持价格不变的同时，为客户提供更多用于使用人工智能功能的额度。他表示，公司可能会通过投资客户而放弃部分短期营收，以实现长期增长。

Figma表示，在每年为其产品支出超过1万美元的组织中，AI额度的每周用户数量在本季度增长了近50%。由公司自有AI模型完成的工作占比翻了一番，而其生成结果被取消的频率有所下降。

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