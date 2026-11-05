Akcje Figma spadły o 7% po raporcie kwartalnym — CNBC

Akcje twórcy oprogramowania do projektowania Figma spadły o 7% w handlu posesyjnym po opublikowaniu raportu za trzeci kwartał 2026 roku. Spółka przekroczyła oczekiwania analityków dotyczące przychodów i skorygowanego zysku na akcję, jednak poinformowała o spowolnieniu tempa wzrostu przychodów w czwartym kwartale.

Jak informuje CNBC, skorygowany zysk Figma wyniósł 10 centów na akcję wobec prognozowanych 5 centów. Przychody sięgnęły 391,4 mln dolarów, podczas gdy konsensus prognoz LSEG zakładał 375,8 mln dolarów.

Wyniki trzeciego kwartału

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku przychody spółki wzrosły o około 43%. Strata netto zmniejszyła się do 81,3 mln dolarów, czyli 15 centów na akcję, z 1,10 mld dolarów, czyli 2,72 dolara na akcję, rok wcześniej. Skorygowana marża operacyjna Figma wyniosła 12%, podczas gdy analitycy ankietowani przez StreetAccount oczekiwali 6,1%.

Spółka podniosła również prognozę na cały 2026 rok. Obecnie oczekuje przychodów w przedziale od 1,497 mld do 1,499 mld dolarów, zamiast wcześniejszej prognozy 1,463–1,467 mld dolarów. Prognozowana marża operacyjna wzrosła z 9% do 11%. Analitycy LSEG oczekiwali rocznych przychodów na poziomie 1,471 mld dolarów.

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Od początku 2026 roku akcje Figma straciły około 41%, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł o 12%. Wcześniej w tym roku inwestorzy obawiali się, że modele sztucznej inteligencji mogą stanowić dla spółki ryzyko konkurencyjne.

Kredyty AI dla klientów

Figma prognozuje, że tempo wzrostu przychodów w czwartym kwartale spowolni do około 33%. Jednocześnie jest to więcej niż oczekiwane przez analityków LSEG 28%.

Dyrektor finansowy spółki Prawir Melwani wyjaśnił, że w ciągu kwartału Figma zaczęła przyznawać klientom więcej kredytów na korzystanie z funkcji sztucznej inteligencji, utrzymując ceny. Jak powiedział, spółka może rezygnować z części krótkoterminowych przychodów, inwestując w klientów na rzecz długoterminowego wzrostu.

Figma poinformowała, że liczba cotygodniowych użytkowników kredytów AI w organizacjach wydających na jej produkty ponad 10 tys. dolarów wzrosła w kwartale o niemal 50%. Udział pracy wykonywanej przez własny model AI spółki podwoił się, a częstotliwość anulowania generowanych przez niego wyników spadła.

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