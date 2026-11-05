Акции Figma упали на 7% после квартального отчета — CNBC

Акции разработчика программного обеспечения для дизайна Figma упали на 7% на внебиржевых торгах после публикации отчета за третий квартал 2026 года. Компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и скорректированной прибыли на акцию, однако сообщила о замедлении темпов роста доходов в четвертом квартале.

Как сообщает CNBC, скорректированная прибыль Figma составила 10 центов на акцию против прогнозируемых 5 центов. Выручка достигла $391,4 млн, тогда как консенсус-прогноз LSEG предполагал $375,8 млн.

Результаты третьего квартала

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выручка компании выросла примерно на 43%. Чистый убыток сократился до $81,3 млн, или 15 центов на акцию, против $1,10 млрд, или $2,72 на акцию, годом ранее. Скорректированная операционная маржа Figma составила 12%, тогда как опрошенные StreetAccount аналитики ожидали 6,1%.

Компания также повысила прогноз на весь 2026 год. Теперь она ожидает выручку в диапазоне от $1,497 млрд до $1,499 млрд вместо предыдущего прогноза в $1,463–1,467 млрд. Прогнозируемая операционная маржа выросла с 9% до 11%. Аналитики LSEG ожидали годовую выручку на уровне $1,471 млрд.

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С начала 2026 года акции Figma потеряли примерно 41%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 12%. Ранее в этом году инвесторы опасались, что модели искусственного интеллекта могут создать конкурентный риск для компании.

ИИ-кредиты для клиентов

В Figma прогнозируют, что темп роста выручки в четвертом квартале замедлится примерно до 33%. В то же время это выше ожидаемых аналитиками LSEG 28%.

Финансовый директор компании Правир Мелвани объяснил, что в течение квартала Figma начала предоставлять клиентам больше кредитов для использования функций искусственного интеллекта, сохраняя цены. По его словам, компания может уступать частью краткосрочной выручки, инвестируя в клиентов ради долгосрочного роста.

Figma отметила, что число еженедельных пользователей ИИ-кредитов в организациях, которые тратят на ее продукты более $10 тыс., за квартал выросло почти на 50%. Доля работы, которую выполняет собственная ИИ-модель компании, удвоилась, а частота отмены сгенерированных ею результатов снизилась.

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