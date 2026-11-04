高通发布弱于预期的利润预测——CNBC

高通公布的季度业绩在营收和调整后每股收益方面均超过市场预期，但其对本季度的预测弱于分析师预期。CNBC对此进行了报道。

高通调整后每股收益为2.17美元，高于预期的2.16美元；营收为103.2亿美元，高于LSEG共识预期的101.1亿美元。与此同时，该公司预计本季度调整后每股收益将在2.15美元至2.35美元之间，营收将在104亿美元至112亿美元之间。分析师此前预计每股收益为2.27美元，营收为104.8亿美元。

智能手机芯片销售下降

高通季度总营收同比下降8%。智能手机芯片销售额下降26%，至51.4亿美元，也低于StreetAccount预计的52.1亿美元。该公司在9月提高了价格，但内存成本上涨正迫使智能手机制造商提高设备价格，从而对需求构成压力。

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高通表示，其看到智能手机芯片业务实现环比增长，而其评估显示，中国Android设备出货量已达到最低水平。与此同时，该公司预测，2027年智能手机市场将不会出现显著增长。

押注数据中心和汽车行业

高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，公司数据中心解决方案业务在本季度的收入为6.5亿美元，主要得益于产品适配和连接方面的工作。公司预计将在2027财年从该业务获得50亿美元收入。阿蒙表示，该细分市场存在需求，但公司受到供应限制。

高通汽车业务部门营收同比增长89%，至19.9亿美元，超过StreetAccount预计的16.6亿美元。物联网业务收入增长4%，至18.8亿美元；QTL授权部门营收则下降7%，至13亿美元。高通还表示，已与苹果、华为和传音续签授权协议。

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