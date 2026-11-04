Firma Qualcomm opublikowała kwartalne wyniki, które przekroczyły oczekiwania rynku pod względem przychodów i skorygowanego zysku na akcję, jednak jej prognoza na bieżący kwartał okazała się słabsza od oczekiwań analityków. Poinformowała o tym CNBC.

Skorygowany zysk Qualcomm na akcję wyniósł 2,17 dol. wobec oczekiwanych 2,16 dol., a przychody — 10,32 mld dol. wobec konsensusowej prognozy LSEG na poziomie 10,11 mld dol. Jednocześnie firma prognozuje skorygowany zysk w przedziale od 2,15 do 2,35 dol. na akcję oraz przychody od 10,4 mld do 11,2 mld dol. w bieżącym kwartale. Analitycy oczekiwali zysku na akcję na poziomie 2,27 dol. oraz przychodów w wysokości 10,48 mld dol.

Sprzedaż chipów do smartfonów spadła

Łączne przychody Qualcomm w kwartale spadły o 8% rok do roku. Sprzedaż chipów do smartfonów obniżyła się o 26% — do 5,14 mld dol., co również było poniżej szacunku StreetAccount wynoszącego 5,21 mld dol. Firma podniosła ceny we wrześniu, jednak wzrost kosztów pamięci zmusza producentów smartfonów do podnoszenia cen urządzeń, co wywiera presję na popyt.

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Qualcomm oświadczył, że widzi wzrost sekwencyjny w segmencie chipów do smartfonów, a dostawy urządzeń z Androidem w Chinach, według jego oceny, osiągnęły najniższy poziom. Jednocześnie firma prognozuje, że rynek smartfonów w 2027 roku pozostanie bez istotnego wzrostu.

Stawka na centra danych i sektor motoryzacyjny

Dyrektor generalny Qualcomm Cristiano Amon poinformował, że przychody firmy z rozwiązań dla centrów danych wyniosły w kwartale 650 mln dol., głównie dzięki pracom nad dostosowaniem produktów i łącznością. Firma liczy na uzyskanie 5 mld dol. przychodów z tego kierunku w roku fiskalnym 2027. Według Amona popyt w tym segmencie istnieje, ale firma jest ograniczona podażą.

Przychody działu motoryzacyjnego Qualcomm wzrosły o 89% rok do roku — do 1,99 mld dol., przekraczając oczekiwania StreetAccount na poziomie 1,66 mld dol. Przychody z segmentu internetu rzeczy wzrosły o 4%, do 1,88 mld dol., natomiast dział licencyjny QTL zmniejszył przychody o 7% — do 1,3 mld dol. Qualcomm poinformował również o odnowieniu umów licencyjnych z Apple, Huawei i Transsion.

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