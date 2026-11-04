Компания Qualcomm опубликовала квартальные результаты, превысившие ожидания рынка по выручке и скорректированной прибыли на акцию, однако ее прогноз на текущий квартал оказался слабее ожиданий аналитиков. Об этом сообщает CNBC.

Скорректированная прибыль Qualcomm на акцию составила $2,17 при ожидавшихся $2,16, а выручка — $10,32 млрд против консенсус-прогноза LSEG в $10,11 млрд. В то же время компания прогнозирует скорректированную прибыль в диапазоне от $2,15 до $2,35 на акцию и выручку от $10,4 млрд до $11,2 млрд в текущем квартале. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне $2,27 и выручку в $10,48 млрд.

Продажи чипов для смартфонов снизились

Общая квартальная выручка Qualcomm сократилась на 8% в годовом выражении. Продажи чипов для смартфонов снизились на 26% — до $5,14 млрд, что также оказалось ниже оценки StreetAccount в $5,21 млрд. Компания повышала цены в сентябре, однако рост стоимости памяти вынуждает производителей смартфонов повышать цены на устройства, что оказывает давление на спрос.

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Qualcomm заявила, что видит последовательный рост в сегменте чипов для смартфонов, а поставки Android-устройств в Китае, по ее оценке, достигли самого низкого уровня. В то же время компания прогнозирует, что рынок смартфонов в 2027 году останется без существенного роста.

Ставка на дата-центры и автомобильный сектор

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон сообщил, что доход компании от решений для дата-центров в квартале составил $650 млн, главным образом благодаря работам по адаптации продуктов и подключению. Компания рассчитывает получить $5 млрд дохода от этого направления в 2027 финансовом году. По словам Амона, спрос в сегменте есть, но компания ограничена предложением.

Выручка автомобильного подразделения Qualcomm выросла на 89% в годовом выражении — до $1,99 млрд, превысив ожидания StreetAccount в $1,66 млрд. Доход от сегмента интернета вещей вырос на 4%, до $1,88 млрд, а лицензионное подразделение QTL сократило выручку на 7% — до $1,3 млрд. Qualcomm также сообщила о продлении лицензионных соглашений с Apple, Huawei и Transsion.

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