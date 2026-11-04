W Stanach Zjednoczonych troje Demokratów, którzy wygrali wybory gubernatorskie w Teksasie, Ohio i Georgii, obiecało ograniczyć lub poddać przeglądowi rozbudowę centrów danych. Według Fortune takie inicjatywy mogą skomplikować plany dużych firm technologicznych dotyczące rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji.

Obietnice nowo wybranych gubernatorów

Nowo wybrana gubernatorka Teksasu Gina Hinojosa obiecała wprowadzić moratorium na budowę centrów danych oraz zlikwidować subsydia i ulgi podatkowe dla dużych deweloperów takich obiektów. Nazwała twardsze stanowisko urzędującego gubernatora Grega Abbotta wobec centrów danych posunięciem wyborczym.

Nowo wybrana gubernatorka Ohio Amy Acton opowiedziała się za warunkowym moratorium na nowe centra danych. Zgodnie z jej propozycją nowe obiekty mogłyby być dozwolone pod warunkiem, że deweloperzy pokryją wszystkie koszty komunalne, zatrudnią pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych i będą przestrzegać norm środowiskowych.

Nowo wybrana gubernatorka Georgii Keisha Lance Bottoms również obiecała tymczasowo wstrzymać nową budowę centrów danych w stanie. Proponuje ocenić wpływ branży na rachunki za energię elektryczną, lokalne społeczności i środowisko.

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Moce i możliwe konsekwencje

Teksas ma największą w USA skalę mocy centrów danych, które już działają lub są w budowie, pisze Fortune, powołując się na Baxtel. Według szacunków Bloom Energy do 2028 roku na ten stan może przypadać niemal 30% mocy centrów danych w kraju.

Wcześniej Abbott polecił regulatorom opracować mechanizmy, zgodnie z którymi centra danych będą pokrywać koszty infrastruktury energetycznej potrzebnej do ich działalności. W sierpniu wstrzymał zatwierdzanie nowych przyłączeń centrów danych do sieci energetycznej na czas audytu proponowanych projektów. Później gubernator polecił również zapewnić raportowanie zużycia wody i wstrzymać wydawanie nowych pozwoleń do czasu zakończenia kontroli zużycia energii elektrycznej i wody.

W pierwszej połowie 2026 roku na ośmiu największych rynkach Ameryki Północnej budowano centra danych o łącznej mocy 7 481 megawatów — prawie o 25% więcej niż rok wcześniej, według CBRE. Analityk Dan Ives uważa, że wyniki wyborów mogą zmusić firmy technologiczne do spowolnienia rozbudowy infrastruktury i poszukiwania kompromisów w sprawie regulacji AI.

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