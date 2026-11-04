В США трое демократов, победивших на выборах губернаторов в Техасе, Огайо и Джорджии, пообещали ограничить или пересмотреть расширение дата-центров. По данным Fortune, такие инициативы могут осложнить планы крупных технологических компаний по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Обещания новоизбранных губернаторов

Новоизбранная губернатор Техаса Джина Инохоса пообещала ввести мораторий на строительство дата-центров и отменить субсидии и налоговые льготы для крупных застройщиков таких объектов. Она назвала более жесткую позицию действующего губернатора Грега Эбботта в отношении дата-центров предвыборным шагом.

Новоизбранная губернатор Огайо Эми Эктон выступила за условный мораторий на новые дата-центры. Согласно ее предложению, новые объекты могут быть разрешены при условии, что девелоперы покроют все коммунальные расходы, будут привлекать профсоюзный труд и соблюдать экологические стандарты.

Новоизбранная губернатор Джорджии Кейша Лэнс Боттомс также пообещала временно приостановить новое строительство дата-центров в штате. Она предлагает оценить влияние отрасли на счета за электроэнергию, местные сообщества и окружающую среду.

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Мощности и возможные последствия

Техас располагает наибольшими в США объемами мощностей дата-центров, которые уже работают или находятся на стадии строительства, пишет Fortune со ссылкой на Baxtel. По оценке Bloom Energy, к 2028 году на штат может приходиться почти 30% мощностей дата-центров в стране.

Ранее Эбботт поручил регуляторам разработать механизмы, по которым дата-центры будут оплачивать расходы на энергетическую инфраструктуру для своей работы. В августе он приостановил одобрение новых подключений дата-центров к электросети на время аудита предложенных проектов. Позднее губернатор также поручил обеспечить отчетность об использовании воды и приостановить выдачу новых разрешений до завершения проверок потребления электроэнергии и воды.

В первой половине 2026 года на восьми крупнейших рынках Северной Америки строились дата-центры совокупной мощностью 7 481 мегаватт — почти на 25% больше, чем годом ранее, согласно данным CBRE. Аналитик Дэн Айвз считает, что результаты выборов могут заставить технологические компании замедлить развитие инфраструктуры и искать компромиссы в вопросе регулирования ИИ.

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