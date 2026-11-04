Uber przekroczył prognozę przychodów za trzeci kwartał — CNBC

Uber w trzecim kwartale uzyskał 14,77 mld dolarów przychodów, przekraczając średnią prognozę analityków wynoszącą 14,69 mld dolarów. Jednocześnie wyniki dwóch głównych segmentów spółki — przewozów pasażerskich i dostaw jedzenia — okazały się niższe od oczekiwań rynkowych, informuje CNBC.

Wyniki finansowe

Przychody Ubera wzrosły o 10% w porównaniu z 13,47 mld dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 512 mln dolarów, co oznacza spadek o 92% rok do roku. Rok wcześniej spółka odnotowała korzyść podatkową w wysokości 4,9 mld dolarów w związku z rozwiązaniem odpisu aktualizującego aktywa podatkowe.

Zysk na akcję wyniósł 25 centów wobec oczekiwanych przez analityków 96 centów. Łączna wartość rezerwacji osiągnęła 59,82 mld dolarów — niemal tyle, ile wynosił konsensus prognoz StreetAccount na poziomie 59,83 mld dolarów.

Presja na przewozy za granicą

Przychody działu mobilności, do którego należy usługa zamawiania przejazdów, spadły o 2%, do 7,52 mld dolarów. Analitycy oczekiwali 7,71 mld dolarów. Przychody segmentu dostaw jedzenia wzrosły o 23%, do 5,49 mld dolarów, ale również nie osiągnęły średniej prognozy wynoszącej 5,51 mld dolarów.

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Dyrektor generalny Ubera Dara Khosrowshahi oświadczył, że międzynarodowe wyniki segmentu mobilności były nieco słabsze od oczekiwań z powodu wysokich cen paliw oraz bardziej ograniczonej dostępności kierowców na kilku rynkach. Jak powiedział, spółka realizuje ukierunkowane inwestycje, aby zwiększyć podaż kierowców.

Przewozy towarowe i autonomiczne samochody

Przekroczyć prognozę przychodów Uberowi pomógł dział przewozów towarowych: jego sprzedaż wzrosła o 34%, do 1,76 mld dolarów, podczas gdy StreetAccount prognozował 1,49 mld dolarów. Na czwarty kwartał spółka prognozuje łączną wartość rezerwacji na poziomie 64,5 mld dolarów w środku przedziału prognozy — wobec oczekiwanych 64,26 mld dolarów.

Uber liczy również, że do końca 2027 roku będzie miał na swojej platformie ponad 2 tys. w pełni bezzałogowych samochodów. Połowa z nich ma działać w USA, a pozostałe — na rynkach międzynarodowych. Do końca bieżącego roku spółka oczekuje około 700 takich samochodów na platformie.

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