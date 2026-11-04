Uber превысил прогноз выручки в третьем квартале — CNBC

Uber в третьем квартале получил $14,77 млрд выручки, превысив средний прогноз аналитиков в $14,69 млрд. В то же время результаты двух основных направлений компании — пассажирских перевозок и доставки еды — оказались ниже рыночных ожиданий, сообщает CNBC.

Финансовые результаты

Выручка Uber выросла на 10% по сравнению с $13,47 млрд за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль составила $512 млн, что на 92% меньше в годовом выражении. Годом ранее компания получила налоговую выгоду в $4,9 млрд вследствие высвобождения оценочного резерва по налоговым активам.

Прибыль на акцию составила 25 центов при ожидаемых аналитиками 96 центах. Общий объем бронирований достиг $59,82 млрд — почти на уровне консенсус-прогноза StreetAccount в $59,83 млрд.

Давление на перевозки за рубежом

Выручка подразделения мобильности, в которое входит сервис заказа поездок, снизилась на 2%, до $7,52 млрд. Аналитики ожидали $7,71 млрд. Выручка направления доставки еды выросла на 23%, до $5,49 млрд, но также не достигла средней оценки в $5,51 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что международные результаты мобильного сегмента были несколько слабее ожиданий из-за высоких цен на топливо и более ограниченной доступности водителей на нескольких рынках. По его словам, компания осуществляет целевые инвестиции для увеличения предложения водителей.

Грузовые перевозки и автономные автомобили

Превысить прогноз выручки Uber помогло грузовое подразделение: его продажи выросли на 34%, до $1,76 млрд, тогда как StreetAccount прогнозировал $1,49 млрд. На четвертый квартал компания прогнозирует общий объем бронирований на уровне $64,5 млрд в середине диапазона прогноза — против ожидаемых $64,26 млрд.

Uber также рассчитывает к концу 2027 года иметь на своей платформе более 2 тыс. полностью беспилотных автомобилей. Половина из них должна работать в США, а остальные — на международных рынках. До конца текущего года компания ожидает около 700 таких автомобилей на платформе.

Читай нас в