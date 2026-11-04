Uber перевищив прогноз виручки у третьому кварталі — CNBC

Uber у третьому кварталі отримав $14,77 млрд виручки, перевищивши середній прогноз аналітиків у $14,69 млрд. Водночас результати двох основних напрямів компанії — пасажирських перевезень і доставки їжі — виявилися нижчими за ринкові очікування, повідомляє CNBC.

Фінансові результати

Виручка Uber зросла на 10% проти $13,47 млрд за аналогічний період роком раніше. Чистий прибуток становив $512 млн, що на 92% менше у річному вимірі. Роком раніше компанія мала податкову вигоду в $4,9 млрд через вивільнення резерву оцінки податкових активів.

Прибуток на акцію склав 25 центів за очікуваних аналітиками 96 центів. Загальний обсяг бронювань досяг $59,82 млрд — майже на рівні консенсус-прогнозу StreetAccount у $59,83 млрд.

Тиск на перевезення за кордоном

Виручка підрозділу мобільності, до якого належить сервіс замовлення поїздок, знизилася на 2%, до $7,52 млрд. Аналітики очікували $7,71 млрд. Виручка напряму доставки їжі зросла на 23%, до $5,49 млрд, але також не досягла середньої оцінки в $5,51 млрд.

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Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що міжнародні результати мобільного сегмента були дещо слабшими за очікування через високі ціни на пальне та обмеженішу доступність водіїв на кількох ринках. За його словами, компанія здійснює цільові інвестиції для збільшення пропозиції водіїв.

Вантажні перевезення та автономні автомобілі

Перевищити прогноз виручки Uber допоміг вантажний підрозділ: його продажі зросли на 34%, до $1,76 млрд, тоді як StreetAccount прогнозував $1,49 млрд. На четвертий квартал компанія прогнозує загальний обсяг бронювань на рівні $64,5 млрд у середині діапазону прогнозу — проти очікуваних $64,26 млрд.

Uber також розраховує до кінця 2027 року мати на своїй платформі понад 2 тис. повністю безпілотних автомобілів. Половина з них має працювати у США, а решта — на міжнародних ринках. До кінця поточного року компанія очікує близько 700 таких автомобілів на платформі.

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