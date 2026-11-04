德国环保组织Deutsche Umwelthilfe（DUH）因该在线平台销售的服装中含有化学物质，向柏林地区法院II对Shein提起诉讼。正如《明镜周刊》报道，该诉讼基于不来梅环境研究所受DUH委托进行的一项研究。

根据该研究，在18件受检商品中，有7件不符合欧盟规定的限值。尤其是一件青少年夹克中，一种属于PFAS类的物质含量超过允许水平逾1.2万倍。

鞋类产品中的超标情况

PFAS用于赋予织物防水、防油和防污性能。其中一些物质可能影响新陈代谢、激素系统和免疫系统，部分物质被怀疑具有致癌性。

研究人员在一双靴子中检测出每公斤17.9万毫克增塑剂DEHP，而允许指标必须低于每公斤1000毫克。DEHP属于邻苯二甲酸酯类，这类物质具有类似激素的特性，可能对生育能力产生负面影响。

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DUH的要求与公司的回应

据DUH称，Shein已将相关商品从其商品目录中下架。同时，该组织要求公司签署承诺，今后不再发生此类违规行为。DUH认为，所要求的禁令不应仅涉及已检测的商品，也应适用于类似违规行为。律师卡罗琳·博维克表示，对于每一次未来的违规行为，该组织将请求法院处以最高25万欧元的罚款。

Shein称DUH的要求过度且不成比例。该公司表示，已对其全部德国商品目录进行了PFAS检测，加强了对卖家有关检测这些物质的要求，并将自动化筛查扩展至平台的所有语言。

DUH负责人芭芭拉·梅茨表示，自12月以来，该组织已六次向Shein发出警告，其中包括针对“漂绿”、缺少能源标签、误导性广告以及纺织品中含有禁用化学物质的问题。

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