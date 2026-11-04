Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH) złożyła pozew przeciwko platformie internetowej Shein do Sądu Krajowego w Berlinie II w związku z substancjami chemicznymi w odzieży sprzedawanej na tej platformie. Jak informuje Der Spiegel, pozew opiera się na badaniu Bremańskiego Instytutu Środowiska, przeprowadzonym na zlecenie DUH.

Według tego badania siedem z 18 sprawdzonych produktów nie spełniało limitów ustanowionych w UE. W szczególności w kurtce dla nastolatków zawartość substancji z grupy PFAS przekraczała dopuszczalny poziom ponad 12 tys. razy.

Przekroczenia w obuwiu

PFAS stosuje się, aby nadać tkaninom właściwości wodoodporne, tłuszczoodporne i odporne na zabrudzenia. Niektóre z tych substancji mogą wpływać na metabolizm oraz układ hormonalny i odpornościowy, a część z nich jest podejrzewana o rakotwórczość.

W parze butów badacze wykryli 179 tys. miligramów na kilogram plastyfikatora DEHP, podczas gdy dopuszczalne wartości muszą być niższe niż 1 tys. miligramów na kilogram. DEHP należy do ftalanów — substancji o właściwościach podobnych do hormonów, które mogą negatywnie wpływać na płodność.

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Żądania DUH i odpowiedź firmy

Według DUH Shein usunął odpowiednie produkty z asortymentu. Jednocześnie organizacja żąda, aby firma podpisała zobowiązanie do powstrzymania się od takich naruszeń w przyszłości. Wnioskowany zakaz, zdaniem DUH, powinien dotyczyć nie tylko sprawdzonych produktów, lecz także podobnych naruszeń. Prawniczka Caroline Borwick oświadczyła, że za każde przyszłe naruszenie organizacja będzie wnosić do sądu o nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 250 tys. euro.

W Shein uznano żądania DUH za nadmierne i nieproporcjonalne. Firma poinformowała, że sprawdziła cały niemiecki katalog produktów pod kątem PFAS, zaostrzyła wymagania wobec sprzedawców dotyczące testowania tych substancji oraz rozszerzyła zautomatyzowany screening we wszystkich językach platformy.

Szefowa DUH Barbara Metz oświadczyła, że od grudnia organizacja sześciokrotnie wysyłała Shein ostrzeżenia — między innymi w sprawie greenwashingu, braku etykiet energetycznych, wprowadzającej w błąd reklamy oraz zakazanych chemikaliów w tekstyliach.

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