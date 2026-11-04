TeraWulf表示，该公司已与Google达成信贷支持协议，为其在美国肯塔基州戈申维尔为人工智能开发商Anthropic开发的数据中心项目提供融资。Anthropic是Claude模型的开发商。

融资支持

据Channel NewsAsia报道，与Google达成的信贷协议将加强该项目的财务状况，并帮助TeraWulf以有竞争力的条件获得长期融资。TeraWulf首席财务官帕特里克·弗莱里表示，投资级信贷支持增强了公司获得长期债务融资的能力。

该公司还宣布，扩大与建筑工程公司Fluor Enterprises就开发戈申维尔数据中心场地达成的安排。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与Anthropic的合同

今年7月，TeraWulf与Anthropic签订了一份为期20年的数据中心基础设施租赁协议。该公司估计，这笔交易将带来约190亿美元的签约收入。

该数据中心园区设计可承载约401兆瓦的关键IT负载。初始容量预计将于2027年下半年投入运行。随着对此类计算能力的需求不断增长，TeraWulf属于从比特币挖矿转向为人工智能系统提供基础设施的一批公司。

关注我们在