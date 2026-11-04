Firma TeraWulf poinformowała o zawarciu z Google umowy wsparcia kredytowego na finansowanie projektu centrum danych, który rozwija dla twórcy sztucznej inteligencji Anthropic w Goshenville w stanie Kentucky w USA. Anthropic jest twórcą modelu Claude.

Wsparcie finansowania

Jak podaje Channel NewsAsia, umowa kredytowa z Google ma wzmocnić profil finansowy projektu i pomóc TeraWulf pozyskać długoterminowe finansowanie na konkurencyjnych warunkach. Dyrektor finansowy TeraWulf Patrick Fleury oświadczył, że wsparcie kredytowe o ratingu inwestycyjnym wzmacnia możliwości firmy w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania dłużnego.

Firma ogłosiła także rozszerzenie uzgodnień z firmą budowlano-inżynieryjną Fluor Enterprises dotyczących rozwoju terenu centrum danych w Goshenville.

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Umowa z Anthropic

W lipcu TeraWulf zawarł z Anthropic 20-letnią umowę najmu infrastruktury centrum danych. Według szacunków firmy umowa ma przynieść około 19 mld dolarów zakontraktowanych przychodów.

Kampus centrum danych jest zaprojektowany na około 401 megawatów krytycznego obciążenia IT. Uruchomienie początkowych mocy oczekiwane jest w drugiej połowie 2027 roku. TeraWulf należy do grupy firm, które przechodzą od wydobycia bitcoina do dostarczania infrastruktury dla systemów sztucznej inteligencji w związku z rosnącym popytem na takie moce obliczeniowe.

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