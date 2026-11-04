Google підтримає фінансування дата-центру TeraWulf для Anthropic — Channel NewsAsia

Компанія TeraWulf повідомила про укладення з Google угоди про кредитну підтримку для фінансування проєкту дата-центру, який вона розвиває для розробника штучного інтелекту Anthropic у Гоузвіллі, штат Кентуккі, США. Anthropic є розробником моделі Claude.

Підтримка фінансування

Як повідомляє Channel NewsAsia, кредитна угода з Google має посилити фінансовий профіль проєкту та допомогти TeraWulf залучати довгострокове фінансування на конкурентних умовах. Фінансовий директор TeraWulf Патрік Флері заявив, що кредитна підтримка інвестиційного рівня зміцнює можливості компанії щодо отримання довгострокового боргового фінансування.

Компанія також оголосила про розширення домовленостей із будівельно-інженерною компанією Fluor Enterprises щодо розвитку майданчика дата-центру в Гоузвіллі.

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Контракт із Anthropic

У липні TeraWulf уклала з Anthropic 20-річний договір оренди інфраструктури дата-центру. За оцінкою компанії, угода має принести близько 19 млрд доларів законтрактованого доходу.

Дата-центровий кампус розрахований приблизно на 401 мегават критичного ІТ-навантаження. Запуск початкових потужностей очікується у другій половині 2027 року. TeraWulf входить до групи компаній, які переходять від майнінгу біткоїна до надання інфраструктури для систем штучного інтелекту на тлі зростання попиту на такі обчислювальні потужності.

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