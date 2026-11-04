Компания TeraWulf сообщила о заключении с Google соглашения о кредитной поддержке для финансирования проекта дата-центра, который она развивает для разработчика искусственного интеллекта Anthropic в Гоузвилле, штат Кентукки, США. Anthropic является разработчиком модели Claude.

Поддержка финансирования

Как сообщает Channel NewsAsia, кредитное соглашение с Google должно укрепить финансовый профиль проекта и помочь TeraWulf привлечь долгосрочное финансирование на конкурентных условиях. Финансовый директор TeraWulf Патрик Флери заявил, что кредитная поддержка инвестиционного уровня укрепляет возможности компании по получению долгосрочного долгового финансирования.

Компания также объявила о расширении договоренностей со строительно-инженерной компанией Fluor Enterprises по развитию площадки дата-центра в Гоузвилле.

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Контракт с Anthropic

В июле TeraWulf заключила с Anthropic 20-летний договор аренды инфраструктуры дата-центра. По оценке компании, сделка должна принести около 19 млрд долларов законтрактированной выручки.

Кампус дата-центра рассчитан примерно на 401 мегаватт критической ИТ-нагрузки. Запуск начальных мощностей ожидается во второй половине 2027 года. TeraWulf входит в группу компаний, которые переходят от майнинга биткоина к предоставлению инфраструктуры для систем искусственного интеллекта на фоне растущего спроса на такие вычислительные мощности.

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