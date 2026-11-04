Демократ Шеррод Браун победил на выборах в Сенат США в Огайо, несмотря на более чем 60 млн долларов, потраченных криптовалютными политическими комитетами на его поражение. Это стало наиболее ощутимой неудачей криптоиндустрии на нынешних выборах, сообщает Channel NewsAsia.

Расходы не изменили результат

В целом криптоиндустрия потратила на выборы около 200 млн долларов. Хотя она выиграла большинство гонок, в которых поддерживала кандидатов, несколько дорогостоящих поражений вызвали у лоббистов вопросы относительно выбора политических союзников.

Гонка в Огайо стала одной из самых дорогих в истории Сената. Ее рассматривали как проверку политического влияния криптосектора после того, как Сенат в сентябре не поддержал продвижение законопроекта, известного как Clarity Act, из-за сопротивления демократов. По данным источника, криптоиндустрия сблизилась с президентом Дональдом Трампом.

Аналитик TD Cowen Джарет Сайберг заявил, что результаты выборов ухудшают политическую среду для криптоиндустрии. Некоторые прогрессивные кандидаты от Демократической партии также критиковали своих соперников за связи с криптосектором.

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Результаты Fairshake

Крупнейший отраслевой суперкомитет политических действий Fairshake и связанные с ним структуры потратили не менее 13,5 млн долларов на поражение независимого кандидата в Сенат от Небраски Дэна Осборна. Осборн проиграл сенатору-республиканцу Питу Рикеттсу, который голосовал за Clarity Act.

Fairshake, среди основных доноров которого Coinbase, Ripple и венчурная компания Andreessen Horowitz, поддержал 32 кандидатов в Палату представителей: 19 республиканцев и 13 демократов. На момент публикации кандидаты, на поддержку которых Fairshake тратила средства, победили в 29 из 34 гонок, тогда как результаты нескольких еще не были объявлены.

За последние два избирательных цикла криптоиндустрия потратила примерно полмиллиарда долларов на создание двухпартийной коалиции союзников в Конгрессе. После перехода Конгресса под контроль демократов отрасль может столкнуться с надзором и возможными расследованиями, в том числе относительно ее связей с Трампом.

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