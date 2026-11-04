CNBC：美国私营企业10月新增8.6万个就业岗位

据CNBC报道，援引ADP公司的报告，美国私营企业10月新增8.6万个就业岗位，与向下修正后的9月预估持平。该数据略高于接受道琼斯调查的经济学家的预测，后者预计将新增7.5万个就业岗位。

就业增长最多的行业

贸易、运输和公用事业新增就业岗位最多，达到3.9万个。教育和医疗保健行业就业人数增加2.8万个，休闲和酒店业增加1.9万个。

金融领域就业岗位增加1.5万个，建筑业增加1.3万个，其他服务业增加1万个。与此同时，专业和商业服务业减少2.7万个就业岗位，自然资源和采矿业减少8000个，信息服务业减少2000个。

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薪酬走势

换工作的员工年度收入增长4.8%。所有员工的基本薪酬增长3.2%，总薪酬增长4.7%。留在原工作岗位的员工薪酬增长3%。

ADP首席经济学家内拉·理查森表示，各种规模的雇主都在招聘，而跳槽者受到更高基本工资、奖金、加班和更多工时的吸引。拥有50至499名员工的公司新增3.3万个就业岗位，小企业新增2.8万个，大型企业新增2.4万个。

ADP报告发布在美国劳工统计局每月公布的非农就业数据之前。接受道琼斯调查的经济学家预计，该指标10月将增加5.9万个，此前9月增加2.9万个。

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