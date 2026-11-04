Частные компании США добавили 86 тыс. рабочих мест в октябре — CNBC

Частные компании США в октябре добавили 86 тыс. рабочих мест — столько же, сколько составила пересмотренная в сторону снижения оценка за сентябрь. Показатель немного превысил прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones, которые ожидали 75 тыс. новых рабочих мест, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании ADP.

Наибольший прирост занятости

Больше всего рабочих мест добавили в торговле, транспорте и коммунальных услугах — 39 тыс. В секторах образования и здравоохранения занятость выросла на 28 тыс. мест, а в сфере досуга и гостеприимства — на 19 тыс.

В финансовой сфере количество рабочих мест увеличилось на 15 тыс., в строительстве — на 13 тыс., в сфере других услуг — на 10 тыс. В то же время профессиональные и бизнес-услуги потеряли 27 тыс. рабочих мест, сектор природных ресурсов и добывающей промышленности — 8 тыс., а информационные услуги — 2 тыс.

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Динамика оплаты труда

Работники, сменившие работу, зафиксировали годовой рост заработков на 4,8%. Для всех работников базовая оплата труда выросла на 3,2%, а валовая оплата — на 4,7%. У работников, оставшихся на прежнем месте работы, оплата увеличилась на 3%.

Главный экономист ADP Нела Ричардсон отметила, что работодатели всех размеров нанимали работников, а тех, кто переходил на новую работу, привлекали более высокие базовые зарплаты, премии, сверхурочная работа и большее количество часов. Компании с 50–499 работниками добавили 33 тыс. рабочих мест, малые предприятия — 28 тыс., а крупные — 24 тыс.

Отчет ADP предшествует ежемесячным данным Бюро трудовой статистики США по занятости вне сельского хозяйства. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что этот показатель в октябре вырос на 59 тыс. после сентябрьского прироста на 29 тыс.

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