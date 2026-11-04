Prywatne firmy w USA dodały w październiku 86 tys. miejsc pracy, tyle samo, ile wynosił skorygowany w dół szacunek za wrzesień. Wskaźnik nieznacznie przekroczył prognozę ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones, którzy oczekiwali 75 tys. nowych miejsc pracy, informuje CNBC, powołując się na raport firmy ADP.

Największy wzrost zatrudnienia

Najwięcej miejsc pracy przybyło w handlu, transporcie i usługach komunalnych — 39 tys. W sektorach edukacji i ochrony zdrowia zatrudnienie wzrosło o 28 tys. miejsc, a w branży rekreacji i hotelarstwa — o 19 tys.

W sektorze finansowym liczba miejsc pracy wzrosła o 15 tys., w budownictwie — o 13 tys., a w sektorze innych usług — o 10 tys. Jednocześnie usługi profesjonalne i biznesowe straciły 27 tys. miejsc pracy, sektor zasobów naturalnych i wydobycia — 8 tys., a usługi informacyjne — 2 tys.

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Dynamika wynagrodzeń

Pracownicy, którzy zmienili pracę, odnotowali roczny wzrost zarobków o 4,8%. Dla wszystkich pracowników wynagrodzenie podstawowe wzrosło o 3,2%, a całkowite wynagrodzenie — o 4,7%. W przypadku pracowników, którzy pozostali na poprzednim stanowisku, wynagrodzenie wzrosło o 3%.

Główna ekonomistka ADP Nela Richardson zaznaczyła, że pracodawcy wszystkich rozmiarów zatrudniali pracowników, a osoby przechodzące do nowej pracy przyciągały wyższe wynagrodzenia podstawowe, premie, nadgodziny i większa liczba godzin. Firmy zatrudniające od 50 do 499 pracowników dodały 33 tys. miejsc pracy, małe przedsiębiorstwa — 28 tys., a duże — 24 tys.

Raport ADP poprzedza miesięczne dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones oczekują, że wskaźnik ten wzrósł w październiku o 59 tys. po wrześniowym wzroście o 29 tys.

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