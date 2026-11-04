4 listopada 2026 roku brytyjska minister kultury Lisa Nandy formalnie interweniowała w sprawie proponowanej przez Sky transakcji nabycia działalności nadawczej ITV o wartości 1,6 mld funtów szterlingów. Poinformował o tym Channel NewsAsia. Zwróciła się do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków oraz regulatora mediów Ofcom o przygotowanie do 27 stycznia raportów dotyczących wpływu transakcji.

Obawy dotyczące transakcji

W ubiegłym miesiącu Nandy oświadczyła, że skłania się ku interwencji w tej sprawie. Wskazała na możliwy wpływ porozumienia na pluralizm wiadomości, wpływ Sky na krajobraz medialny, a także dostępność szerokiej gamy programów.

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W informacji wartość transakcji oszacowano również na około 2,15 mld dolarów. Sky zamierza nabyć działalność telewizyjną ITV.

Rozpatrzenie raportów

Po rozpatrzeniu dwóch raportów Nandy poinformuje parlament, podano w informacji. Regulatorzy mają przedstawić oceny wpływu transakcji w terminie wyznaczonym przez minister.

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