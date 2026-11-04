4 ноября 2026 года министр культуры Великобритании Лиза Нэнди формально вмешалась в предложенную Sky сделку по приобретению вещательного бизнеса ITV стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Channel NewsAsia. Она попросила Управление по конкуренции и рынкам и медиарегулятора Ofcom подготовить к 27 января отчёты о влиянии сделки.

Опасения по поводу сделки

В прошлом месяце Нэнди заявила, что склоняется к вмешательству в эту сделку. Она сослалась на возможное влияние договорённости на плюрализм новостей, влияние Sky на медиаландшафт, а также доступность широкого спектра программ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В сообщении стоимость сделки также оценивается примерно в 2,15 млрд долларов. Sky намерена приобрести телевизионный бизнес ITV.

Рассмотрение отчётов

После рассмотрения двух отчётов Нэнди проинформирует парламент, говорится в сообщении. Регуляторы должны представить оценки влияния сделки в срок, установленный министром.

Читай нас в