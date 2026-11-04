Компания Anthropic в обновленном проспекте IPO сообщила об обязательствах потратить $895,4 млрд на дата-центры до 2045 года. Она также раскрыла финансовые результаты за третий квартал, которые показали сокращение маржи на фоне роста расходов на вычислительные ресурсы, сообщает Fortune.

Гарантии поставщиков

Соглашение на $63 млрд, объявленное 26 октября, предусматривает, что Bank of America, Citi, Morgan Stanley и Blackstone профинансируют недавно созданную компанию для закупки чипов и сетевого оборудования Broadcom. Это оборудование будет передаваться Anthropic в лизинг, а поставки ожидаются с 2027 года.

Если Anthropic не выполнит обязательства по лизингу, Broadcom согласилась покрыть разницу между 72,5% непогашенной суммы и ценой продажи оборудования. Максимальная потенциальная ответственность Broadcom после ввода оборудования в эксплуатацию может достичь около $43 млрд.

Руководитель технологических исследований D.A. Davidson Гил Лурия считает, что такие договоренности нужны Broadcom для конкуренции с Nvidia, которая также поддерживает финансирование части крупных покупателей своих чипов. Представитель рейтингового агентства KBRA Эндрю Джудичи отметил, что специализированные TPU Google, которые производит Broadcom, имеют более высокий риск повторного лизинга, чем графические процессоры Nvidia, поскольку рассчитаны на более узкую экосистему пользователей.

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Конвертируемые ноты и ликвидность

По соглашению от марта 2026 года Anthropic может выпустить для Broadcom до $42 млрд конвертируемых нот для покрытия приемлемых квартальных лизинговых платежей. Обычная ставка по таким нотам составляет 9%. Если определенные соглашением условия по выручке не будут выполнены, ставка вырастет до 13%, а ноты можно будет конвертировать в акции по 85% рыночной цены, что может сильнее размыть доли действующих акционеров.

Google и AMD также связывают часть финансирования Anthropic с лизинговыми обязательствами или вводом в эксплуатацию их оборудования. По состоянию на 30 сентября компания располагала ликвидностью в $146,6 млрд, включая денежные средства, краткосрочные инвестиции и доступные банковские кредитные линии.

Профессор Колумбийской школы бизнеса Стейн ван Ньовербург отметил, что гарантии поставщиков могут снижать риск для отдельных кредиторов, но одновременно концентрировать его в более широкой финансовой системе. Anthropic заявляет, что привлечение средств через IPO могло бы дать ей больше свободы в выборе оборудования и источников финансирования.

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