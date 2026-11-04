Anthropic розкрила зобов’язання на $895,4 млрд для дата-центрів — Fortune

Компанія Anthropic в оновленому проспекті IPO повідомила про зобов’язання витратити $895,4 млрд на дата-центри до 2045 року. Вона також оприлюднила фінансові результати за третій квартал, які засвідчили скорочення маржі на тлі зростання витрат на обчислювальні ресурси, повідомляє Fortune.

Гарантії постачальників

Угода на $63 млрд, оголошена 26 жовтня, передбачає, що Bank of America, Citi, Morgan Stanley та Blackstone профінансують новостворену компанію для закупівлі чипів і мережевого обладнання Broadcom. Це обладнання передаватимуть Anthropic у лізинг, а постачання очікуються з 2027 року.

Якщо Anthropic не виконає зобов’язання за лізингом, Broadcom погодилася покрити різницю між 72,5% непогашеної суми та ціною продажу обладнання. Максимальна потенційна відповідальність Broadcom після введення обладнання в експлуатацію може сягнути близько $43 млрд.

Керівник технологічних досліджень D.A. Davidson Гіл Лурія вважає, що такі домовленості потрібні Broadcom для конкуренції з Nvidia, яка також підтримує фінансування частини великих покупців своїх чипів. Представник рейтингового агентства KBRA Ендрю Джудічі зазначив, що спеціалізовані TPU Google, які виробляє Broadcom, мають вищий ризик повторного лізингу, ніж графічні процесори Nvidia, оскільки розраховані на вужчу екосистему користувачів.

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Конвертовані ноти та ліквідність

За угодою від березня 2026 року Anthropic може випустити для Broadcom до $42 млрд конвертованих нот для покриття прийнятних квартальних лізингових платежів. Звичайна ставка за такими нотами становить 9%. Якщо визначені угодою умови щодо виручки не виконано, ставка зростає до 13%, а ноти можна конвертувати в акції за 85% ринкової ціни, що може сильніше розмити частки чинних акціонерів.

Google та AMD також пов’язують частину фінансування Anthropic із лізинговими зобов’язаннями або введенням в експлуатацію їхнього обладнання. Станом на 30 вересня компанія мала $146,6 млрд ліквідності, включно з коштами, короткостроковими інвестиціями та доступними банківськими кредитними лініями.

Професор Колумбійської школи бізнесу Стейн ван Ньовербург зауважив, що гарантії постачальників можуть зменшувати ризик для окремих кредиторів, але водночас концентрувати його в ширшій фінансовій системі. Anthropic заявляє, що залучення коштів через IPO могло б дати їй більше свободи у виборі обладнання та джерел фінансування.

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