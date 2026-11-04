Anthropic poinformował w zaktualizowanym prospekcie IPO o zobowiązaniu do wydania 895,4 mld dolarów na centra danych do 2045 roku. Spółka ujawniła również wyniki finansowe za trzeci kwartał, które wskazały na spadek marż w związku ze wzrostem wydatków na zasoby obliczeniowe, donosi Fortune.

Gwarancje dostawców

Umowa o wartości 63 mld dolarów, ogłoszona 26 października, przewiduje, że Bank of America, Citi, Morgan Stanley i Blackstone sfinansują nowo utworzoną spółkę w celu zakupu chipów i sprzętu sieciowego Broadcom. Sprzęt ten będzie leasingowany Anthropic, a dostawy są oczekiwane od 2027 roku.

Jeśli Anthropic nie wywiąże się ze zobowiązań leasingowych, Broadcom zgodził się pokryć różnicę między 72,5% niespłaconej kwoty a ceną sprzedaży sprzętu. Maksymalna potencjalna odpowiedzialność Broadcom po uruchomieniu sprzętu może sięgnąć około 43 mld dolarów.

Szef badań technologicznych w D.A. Davidson, Gil Luria, uważa, że takie ustalenia są Broadcom potrzebne do konkurowania z Nvidią, która również wspiera finansowanie części dużych nabywców swoich chipów. Andrew Giudici, przedstawiciel agencji ratingowej KBRA, zaznaczył, że wyspecjalizowane TPU Google produkowane przez Broadcom wiążą się z wyższym ryzykiem ponownego leasingu niż procesory graficzne Nvidii, ponieważ są przeznaczone dla węższego ekosystemu użytkowników.

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Obligacje zamienne i płynność

Na mocy umowy z marca 2026 roku Anthropic może wyemitować dla Broadcom obligacje zamienne o wartości do 42 mld dolarów, aby pokryć kwalifikowane kwartalne płatności leasingowe. Standardowe oprocentowanie takich obligacji wynosi 9%. Jeśli określone w umowie warunki dotyczące przychodów nie zostaną spełnione, oprocentowanie wzrośnie do 13%, a obligacje będzie można zamienić na akcje po 85% ceny rynkowej, co może w większym stopniu rozwodnić udziały obecnych akcjonariuszy.

Google i AMD również uzależniają część finansowania Anthropic od zobowiązań leasingowych lub uruchomienia ich sprzętu. Według stanu na 30 września spółka miała 146,6 mld dolarów płynności, w tym środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe i dostępne bankowe linie kredytowe.

Profesor Columbia Business School Stijn van Nieuwerburgh zauważył, że gwarancje dostawców mogą zmniejszać ryzyko dla poszczególnych kredytodawców, jednocześnie koncentrując je w szerszym systemie finansowym. Anthropic twierdzi, że pozyskanie środków poprzez IPO mogłoby zapewnić mu większą swobodę w wyborze sprzętu i źródeł finansowania.

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