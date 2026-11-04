Anthropic在更新后的IPO招股说明书中表示，已承诺在2045年前为数据中心支出8954亿美元。该公司还披露了第三季度财务业绩，显示在计算资源支出增长的背景下利润率收窄，《财富》报道。

供应商担保

10月26日宣布的一项630亿美元交易规定，Bank of America、Citi、Morgan Stanley和Blackstone将为一家新成立的公司提供融资，用于采购Broadcom的芯片和网络设备。这些设备将租赁给Anthropic，预计自2027年起交付。

如果Anthropic未能履行租赁义务，Broadcom同意承担未偿金额的72.5%与设备销售价格之间的差额。设备投入运营后，Broadcom的最高潜在责任可能达到约430亿美元。

D.A. Davidson技术研究主管吉尔·卢里亚认为，这类安排是Broadcom与Nvidia竞争所必需的，Nvidia也支持为其部分大型芯片买家提供融资。评级机构KBRA的代表安德鲁·朱迪奇指出，Broadcom生产的Google专用TPU比Nvidia图形处理器具有更高的再租赁风险，因为它们面向的用户生态系统更为狭窄。

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可转换票据与流动性

根据2026年3月达成的一项协议，Anthropic可向Broadcom发行最多420亿美元的可转换票据，以支付符合条件的季度租赁款。这类票据的常规利率为9%。如果未达到协议规定的营收条件，利率将升至13%，且票据可按市场价格的85%转换为股票，这可能会更大程度稀释现有股东的持股。

Google和AMD也将对Anthropic的部分融资与租赁义务或其设备投入运营挂钩。截至9月30日，该公司拥有1466亿美元流动性，包括现金、短期投资和可用银行信贷额度。

哥伦比亚商学院教授斯泰恩·范纽韦伯格指出，供应商担保可能降低个别贷款方的风险，但同时会将风险集中于更广泛的金融体系。Anthropic表示，通过IPO筹集资金可让其在选择设备和融资来源时拥有更大自由度。

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