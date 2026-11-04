Правительство Италии и профсоюзы достигли с производителем бытовой техники Electrolux соглашения по новому плану работы компании в стране. Он предусматривает 902 добровольных увольнения — почти вдвое меньше, чем 1719 рабочих мест, о сокращении которых шведская компания сообщала в мае.

Добровольные увольнения

Как сообщает ANSA English, принудительных увольнений по новому соглашению не будет. Все 902 увольнения должны состояться в рамках программ добровольного ухода из компании с финансовыми стимулами и при поддержке государственных механизмов социальной защиты.

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Министр предприятий и «Сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил, что соглашение должно защитить работников и сохранить все производственные площадки Electrolux в Италии. По его словам, инвестиции должны обеспечить долгосрочные перспективы производства.

Инвестиции и производство

Electrolux инвестирует более 100 млн евро в итальянские заводы. В конце действия плана в 2029 году предприятия компании в Италии должны выпускать около 3,2 млн единиц техники в год. Сейчас этот показатель составляет примерно 3,6 млн единиц.

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