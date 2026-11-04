Rząd Włoch i związki zawodowe osiągnęły z producentem sprzętu AGD Electrolux porozumienie w sprawie nowego planu działalności firmy w kraju. Przewiduje on 902 dobrowolne odejścia — niemal o połowę mniej niż 1719 miejsc pracy, których likwidację szwedzka spółka zapowiadała w maju.

Dobrowolne odejścia

Jak informuje ANSA English, w ramach nowego porozumienia nie będzie przymusowych zwolnień. Wszystkie 902 odejścia mają nastąpić w ramach programów dobrowolnego odejścia z firmy z zachętami finansowymi i przy wsparciu państwowych mechanizmów ochrony socjalnej.

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Minister przedsiębiorstw i Made in Italy Adolfo Urso oświadczył, że porozumienie ma chronić pracowników i zachować wszystkie zakłady produkcyjne Electrolux we Włoszech. Jak powiedział, inwestycje mają zapewnić długoterminowe perspektywy produkcji.

Inwestycje i produkcja

Electrolux zainwestuje ponad 100 mln euro we włoskie zakłady. Pod koniec obowiązywania planu w 2029 roku przedsiębiorstwa firmy we Włoszech mają produkować około 3,2 mln urządzeń rocznie. Obecnie wskaźnik ten wynosi około 3,6 mln sztuk.

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