4 ноября цены на топливо в Украине изменились не на всех АЗС

По состоянию на 4 ноября 2026 года некоторые сети АЗС повысили стоимость автогаза на 1 грн за литр, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в основном остались без изменений. Средняя стоимость А-95 в семи сетях составляет 90,91 грн/л, дизельного топлива — 105,34 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «Окко» автогаз подорожал на 30 коп./л — до 59,90 грн/л. В то же время стоимость бензина и дизельного топлива осталась неизменной.

В «Укрнафте» автогаз подорожал на 1 грн/л — до 57,90 грн/л, тогда как цены на бензин и дизельное топливо не изменились. В сетях UPG, WOG, Socar и KLO стоимость всех представленных видов топлива осталась на прежнем уровне.

В «БРСМ-Нафте» бензин А-95 подешевел на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. В то же время дизельное топливо подорожало на 30 коп./л – до 102,67 грн/л, а автогаз – на 90 коп./л, до 57,45 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 108 грн/л, а на премиальный дизель – 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в KLO – 60,50 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» – 57,45 грн/л.

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