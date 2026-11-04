4 listopada ceny paliw na Ukrainie uległy zmianie nie na wszystkich stacjach benzynowych

Na dzień 4 listopada 2026 r. niektóre sieci stacji paliw podniosły cenę autogazu o 1 hrywnię za litr, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego w większości pozostały bez zmian. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu sieciach wynosi 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,34 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci Okko cena autogazu wzrosła o 30 kop./l – do 59,90 hrywny/l. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego pozostały bez zmian.

W sieci „Ukrnafta” cena autogazu wzrosła o 1 hrywni/l – do 57,90 hrywny/l, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego nie uległy zmianie. W sieciach UPG, WOG, Socar i KLO ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały na dotychczasowym poziomie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 4 kop./l – do 87,81 hrywny/l. Jednocześnie cena oleju napędowego wzrosła o 30 kop./l – do 102,67 UAH/l, a autogazu – o 90 kop./l, do 57,45 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 108 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 111 hrywien za litr. Najdroższy gaz samochodowy sprzedaje sieć KLO – 60,50 hrywny za litr, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 57,45 hrywny za litr.

Wcześniej na Ukrainie wzrosły ceny zieleniny, ogórków i ziemniaków.

W Ukrainie podrożały niektóre produkty: opublikowano listę.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

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