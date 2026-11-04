CVS Health разделит бизнес на две публичные компании к 2028 году — CNBC

В США компания CVS Health планирует к началу 2028 года разделиться на две отдельные публичные компании. Решение предусматривает выделение примерно 9 тыс. розничных аптек CVS из страхового бизнеса Aetna и менеджера аптечных льгот Caremark, сообщает CNBC.

Обе новые компании останутся публичными. Одна из них сохранит название CVS Health, а возглавит ее нынешний генеральный директор Дэвид Джойнер. Нынешние акционеры CVS после разделения будут владеть акциями обеих компаний.

Пересмотр модели после приобретения Aetna

Разделение фактически будет означать пересмотр сделки 2018 года, в рамках которой CVS приобрела страховщика Aetna за 78 млрд долларов. Тогда компания сформировала вертикально интегрированную группу, объединившую аптеки, медицинское страхование и сервисы управления рецептами.

В 2025 году аптечное подразделение CVS получило 37,66 млрд долларов продаж. Выручка страхового направления составила 36,29 млрд долларов, а сегмента медицинских услуг — 51,24 млрд долларов.

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Страховой бизнес и Caremark компания должна объединить с сетью первичной медицинской помощи Oak Street Health, провайдером домашних медицинских визитов Signify Health и бизнесом специализированных препаратов.

Давление на менеджеров аптечных льгот

По данным CNBC, CVS ранее уже рассматривала возможность разделения: в октябре 2024 года компания привлекла консультантов для стратегического пересмотра бизнеса. С тех пор CVS реализовывала программу сокращения расходов на 2 млрд долларов, закрывала часть магазинов, меняла руководство и пыталась ограничить расходы в программе Medicare Advantage.

Акции CVS выросли примерно на 70% с тех пор, как Джойнер возглавил компанию в октябре 2024 года. Рыночная стоимость группы составляла 117 млрд долларов.

Аналитик Leerink Partners Майкл Черни отметил, что отдельная аптечная компания может иметь более сильные перспективы благодаря росту доли рынка и стабилизации валовой маржи. Он также предположил, что одним из факторов решения может быть усиленное внимание законодателей штатов к вертикальной интеграции CVS. Менеджеры аптечных льгот в США находятся под давлением из-за непрозрачного ценообразования, концентрации рынка и возможных конфликтов интересов, когда такие компании одновременно владеют страховыми структурами и аптеками.

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