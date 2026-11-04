CNBC：CVS Health将在2028年前拆分为两家上市公司

在美国，CVS Health计划在2028年初前拆分为两家独立的上市公司。该决定 предусматривает将约9000家CVS零售药店从Aetna保险业务和药房福利管理公司Caremark中分离出来，CNBC报道。

两家新公司都将继续上市。其中一家公司将保留CVS Health的名称，并由现任首席执行官戴维·乔伊纳领导。现有CVS股东将在拆分后持有两家公司的股份。

收购Aetna后重新审视商业模式

此次拆分实际上将意味着重新审视2018年的交易，当时CVS以780亿美元收购了保险公司Aetna。彼时，该公司组建了一个垂直整合的集团，将药店、医疗保险和处方管理服务结合起来。

2025年，CVS药店部门的销售额达到376.6亿美元。保险业务的收入为362.9亿美元，医疗服务板块的收入为512.4亿美元。

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该公司计划将其保险业务和Caremark与初级医疗保健网络Oak Street Health、上门医疗服务提供商Signify Health以及专科药品业务合并。

药房福利管理公司面临压力

据CNBC报道，CVS此前已考虑过拆分：2024年10月，该公司聘请顾问对业务进行战略审查。此后，CVS实施了20亿美元的成本削减计划，关闭了部分门店，更换了管理层，并试图限制Medicare Advantage计划的支出。

自乔伊纳于2024年10月执掌公司以来，CVS股价已上涨约70%。该集团的市值为1170亿美元。

Leerink Partners分析师迈克尔·切尔尼指出，由于市场份额增长和毛利率趋于稳定，独立的药店公司可能拥有更强劲的前景。他还表示，州立法者对CVS垂直整合的加强关注可能是作出这一决定的因素之一。美国的药房福利管理公司因定价不透明、市场集中以及这类公司同时拥有保险实体和药店时可能出现的利益冲突而面临压力。

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