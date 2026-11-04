W USA CVS Health planuje do początku 2028 roku podzielić się na dwie odrębne spółki publiczne. Decyzja zakłada wydzielenie około 9 tys. detalicznych aptek CVS od działalności ubezpieczeniowej Aetna oraz menedżera świadczeń aptecznych Caremark, informuje CNBC.

Obie nowe spółki pozostaną publiczne. Jedna z nich zachowa nazwę CVS Health, a na jej czele stanie obecny dyrektor generalny David Joyner. Obecni akcjonariusze CVS po podziale będą posiadać akcje obu spółek.

Rewizja modelu po przejęciu Aetna

Podział będzie faktycznie oznaczał rewizję transakcji z 2018 roku, w ramach której CVS kupił ubezpieczyciela Aetna za 78 mld dolarów. Wówczas firma utworzyła pionowo zintegrowaną grupę, łączącą apteki, ubezpieczenia zdrowotne i usługi zarządzania receptami.

W 2025 roku dział apteczny CVS uzyskał 37,66 mld dolarów sprzedaży. Przychody segmentu ubezpieczeniowego wyniosły 36,29 mld dolarów, a segmentu usług medycznych — 51,24 mld dolarów.

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Firma ma połączyć działalność ubezpieczeniową i Caremark z siecią podstawowej opieki zdrowotnej Oak Street Health, dostawcą domowych wizyt medycznych Signify Health oraz biznesem leków specjalistycznych.

Presja na menedżerów świadczeń aptecznych

Według CNBC CVS wcześniej rozważał już możliwość podziału: w październiku 2024 roku firma zatrudniła doradców do strategicznego przeglądu biznesu. Od tego czasu CVS realizował program redukcji kosztów o 2 mld dolarów, zamykał część sklepów, zmieniał kierownictwo i próbował ograniczyć wydatki w programie Medicare Advantage.

Akcje CVS wzrosły o około 70% od czasu, gdy Joyner objął kierownictwo nad firmą w październiku 2024 roku. Wartość rynkowa grupy wynosiła 117 mld dolarów.

Analityk Leerink Partners Michael Cherny zaznaczył, że niezależna spółka apteczna może mieć lepsze perspektywy dzięki rosnącemu udziałowi w rynku i stabilizacji marży brutto. Zasugerował również, że jednym z czynników tej decyzji może być wzmożona uwaga ustawodawców stanowych na pionową integrację CVS. Menedżerowie świadczeń aptecznych w USA znajdują się pod presją z powodu nieprzejrzystych cen, koncentracji rynku i możliwych konfliktów interesów, gdy takie firmy jednocześnie posiadają struktury ubezpieczeniowe i apteki.

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