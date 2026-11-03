W USA demokratyczna senatorka Elizabeth Warren oraz czworo demokratycznych członków Izby Reprezentantów zwrócili się do dyrektora generalnego McDonald’s Chrisa Kempczinskiego z pytaniami dotyczącymi wykorzystywania przez firmę algorytmicznych narzędzi do ustalania cen. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Pytania ustawodawców

List jest datowany na 2 listopada. Podpisali go także kongresmeni Greg Casar, Becca Balint, Jesús García i Mary Gay Scanlon. Ustawodawcy powołali się na opublikowany 29 września materiał Reutersa, w którym podano, że McDonald’s wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia rekomendacji dotyczących tak zwanej optymalnej ceny każdej pozycji menu w konkretnej restauracji.

Według Reutersa takie rekomendacje częściowo opierają się na ocenie, ile są gotowi zapłacić typowi klienci danego lokalu. Autorzy listu wyrazili obawę, że sztuczna inteligencja może skłaniać konsumentów do płacenia więcej, a narzędzia cenowe mogą ułatwiać koordynację działań między franczyzobiorcami, którzy powinni ze sobą konkurować.

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Stanowisko firmy i pozwy sądowe

Ustawodawcy zapytali, czy narzędzia te wykorzystują dane osobowe uczestników programu lojalnościowego McDonald’s, w jaki sposób franczyzobiorcy mogą być zachęcani do ich stosowania oraz jaką kontrolę antymonopolową przeprowadzono przed uruchomieniem systemu. Poprosili Kempczinskiego o odpowiedź do 16 listopada.

McDonald’s nie odpowiedział na prośbę o komentarz dotyczący listu. Po wcześniejszej publikacji Reutersa firma oświadczyła, że jej narzędzia nie tworzą rekomendacji na podstawie danych poszczególnych klientów, a franczyzobiorcy samodzielnie ustalają ceny i nie są zobowiązani do korzystania z takich rekomendacji. Trzech franczyzobiorców powiedziało wcześniej Reutersowi, że rekomendacje systemu zwiększyły różnice cen między pobliskimi restauracjami.

W ostatnich tygodniach do sądu federalnego wniesiono dwa zbiorowe pozwy konsumenckie. Powodowie twierdzą, że firma nielegalnie koordynuje ceny menu w lokalach franczyzowych i własnych za pośrednictwem scentralizowanego systemu algorytmicznego. Po wniesieniu pierwszego pozwu McDonald’s oświadczył, że sztuczna inteligencja nie ustala ceny Big Maca ani żadnej innej pozycji menu, a decyzje dotyczące cen podejmują franczyzobiorcy.

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