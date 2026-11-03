在美国，民主党参议员伊丽莎白·沃伦以及四名民主党籍众议院议员向麦当劳首席执行官克里斯·肯普钦斯基提出问题，询问该公司使用算法定价工具的情况。Channel NewsAsia报道。

立法者的提问

这封信的日期为11月2日。众议员格雷格·卡萨尔、贝卡·巴林特、赫苏斯·加西亚和玛丽·盖伊·斯坎伦也在信上签名。立法者援引了路透社9月29日发布的一篇报道，其中称，麦当劳使用机器学习算法，就单家餐厅每个菜单项目的所谓最优价格提出建议。

据路透社报道，这类建议部分基于对某一门店典型顾客愿意支付多少金额的评估。信件作者担忧，人工智能可能促使消费者支付更多费用，而定价工具可能使本应相互竞争的加盟商之间更容易协调行动。

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公司的立场与诉讼

立法者询问，这些工具是否使用麦当劳忠诚度计划成员的个人数据，加盟商可能以何种方式被鼓励使用这些工具，以及在系统推出前进行了何种反垄断审查。他们要求肯普钦斯基在11月16日前作出答复。

麦当劳未回应就该信函置评的请求。在路透社此前发布报道后，该公司曾表示，其工具不会根据个别顾客的数据生成建议，加盟商独立设定价格，也没有义务使用此类建议。三名加盟商此前告诉路透社，系统建议扩大了相邻餐厅之间的价格差异。

最近几周，两起消费者集体诉讼被提交至联邦法院。原告称，该公司通过一套集中式算法系统，非法协调加盟店和自营门店的菜单价格。在首起诉讼提起后，麦当劳表示，人工智能不会设定巨无霸或其他菜单项目的价格，价格决定由加盟商作出。

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