Meta计划于周二通过发行债券筹集200亿至250亿美元，用于资助人工智能基础设施、AI模型和服务。CNBC报道称。

发行参数

据熟悉该公司计划的CNBC消息人士称，约三分之二的债务证券将以美元计价，其余三分之一将以欧元计价。由于交易细节尚未公开，消息人士要求匿名。债券的最终定价预计将在周二下午确定。

Meta拒绝置评。彭博新闻最先报道了该公司的计划。今年4月，Meta已通过出售债券筹集了250亿美元。

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AI支出

上周，Meta还宣布计划筹集950亿美元，为AI项目提供资金。在这笔资金中，该公司最初打算通过承销的公开股票发行筹集350亿美元，并通过按当前市场价格出售股票的计划再筹集600亿美元。

在上个月发布的第三季度报告中，Facebook母公司表示，其年度资本支出将为1350亿至1450亿美元。此前预测的下限上调了50亿美元。上一季度，Meta录得21.2亿美元的负自由现金流。

周五，标普全球评级将Meta的评级展望从AA-稳定调整为AA-负面，理由是巨额资本支出和负自由现金流带来的不确定性。Meta股价周二上涨2.7%，此前14个交易日中有12个交易日下跌。10月是该公司股票四年来表现最差的一个月。

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