Meta планирует во вторник привлечь от $20 млрд до $25 млрд через размещение облигаций для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта, ИИ-моделей и сервисов. Об этом сообщает CNBC.

Параметры размещения

По словам источников CNBC, знакомых с планами компании, примерно две трети долговых бумаг должны быть номинированы в долларах США, а оставшаяся треть — в евро. Источники попросили не называть их имена, поскольку детали сделки не являются публичными. Окончательную цену облигаций ожидали определить во вторник во второй половине дня.

Meta отказалась от комментариев. Bloomberg News первым сообщил о планах компании. В апреле Meta уже привлекла $25 млрд через продажу облигаций.

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Расходы на ИИ

На прошлой неделе Meta также заявила о плане привлечь $95 млрд для финансирования ИИ-инициатив. Из этой суммы компания сначала намерена получить $35 млрд через публичные предложения акций с андеррайтингом, а еще $60 млрд — в рамках программы продажи акций по текущим рыночным ценам.

В отчете за третий квартал, опубликованном в прошлом месяце, материнская компания Facebook сообщила, что ее годовые капитальные расходы составят от $135 млрд до $145 млрд. Нижнюю границу предыдущего прогноза повысили на $5 млрд. За последний квартал Meta зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в размере $2,12 млрд.

В пятницу S&P Global Ratings изменила прогноз по рейтингу Meta с AA- стабильного на AA- негативный, сославшись на неопределенность из-за значительных капитальных расходов и отрицательного свободного денежного потока. Акции Meta во вторник выросли на 2,7% после падения в течение 12 из предыдущих 14 торговых сессий. Октябрь стал для бумаг компании худшим месяцем за четыре года.

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