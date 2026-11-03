Депутаты парламента Великобритании призвали правительство защитить сеть дискаунтеров Poundland и другие магазины на центральных торговых улицах от, по их словам, хищнического капитализма и вывода активов. Будущее компании и её 12 тысяч работников остаётся неопределённым после того, как владельцы сети подали в Высокий суд уведомление о намерении назначить администраторов.

Давление на владельца сети

Американская компания Gordon Brothers, контролирующая Poundland, привлекла консалтинговую компанию AlixPartners для проведения процедуры. Лейборист Гарет Снелл во время срочного вопроса в Палате общин заявил, что правительство должно дать Gordon Brothers понять неприемлемость её подхода к компании.

Другая депутат от Лейбористской партии Антония Бенс спросила, планирует ли правительство пересмотреть правила корпоративного управления и неплатёжеспособности, чтобы они лучше защищали работников и торговые улицы от вывода активов и краткосрочных финансовых операций. Депутат от Партии зелёных Ханна Спенсер также обвинила частный капитал в обременении торговых брендов долгами.

Переговоры о продаже

Как сообщает The Guardian, министр по вопросам будущего труда Кейт Дирден заявила, что чиновники провели переговоры с Gordon Brothers в понедельник вечером. Она должна была встретиться с руководством Poundland и профсоюзом работников торговли Usdaw, а министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс планировал следующую встречу с Gordon Brothers.

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Дирден подчеркнула, что правительство не может вмешиваться в коммерческие переговоры с потенциальными покупателями или комментировать отдельные предложения. В то же время она заявила, что Gordon Brothers должна осознавать ответственность перед Poundland и её работниками.

По данным издания, Gordon Brothers ведёт переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями всей компании. Martin Property Group из Северной Ирландии предложила около 15 млн фунтов стерлингов, однако лишь половину суммы должна была выплатить сразу. Как сообщает The Guardian, Gordon Brothers, вероятно, не хочет принимать это предложение, поскольку оно не позволяет погасить заём акционера на 30 млн фунтов. Поставщики уже сдерживают поставки в сеть, что осложняет её работу.

В письме правительству исполнительный директор Gordon Brothers Марк Ньютон-Джонс заявил, что после приобретения Poundland за 1 фунт в прошлом году компания предоставила сети дополнительное финансирование на 85 млн фунтов, а ритейлер вернулся к базовой прибыли. В то же время он отметил, что Poundland всё ещё не генерирует стабильный денежный поток из-за инфляции, роста расходов на персонал и значительных потерь от краж в магазинах.

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