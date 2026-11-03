Posłowie brytyjskiego parlamentu wezwali rząd do ochrony sieci dyskontów Poundland oraz innych sklepów na głównych ulicach handlowych przed, jak to określili, drapieżnym kapitalizmem i wyprowadzaniem aktywów. Przyszłość firmy i jej 12 tys. pracowników pozostaje niepewna po tym, jak właściciele sieci złożyli do Wysokiego Trybunału zawiadomienie o zamiarze powołania administratorów.

Presja na właściciela sieci

Amerykańska firma Gordon Brothers, która kontroluje Poundland, zaangażowała firmę konsultingową AlixPartners do przeprowadzenia procedury. Podczas pilnego zapytania w Izbie Gmin laburzystowski poseł Gareth Snell powiedział, że rząd musi dać Gordon Brothers do zrozumienia, iż jej podejście do firmy jest nie do przyjęcia.

Inna posłanka Partii Pracy, Antonia Bance, zapytała, czy rząd planuje dokonać przeglądu zasad ładu korporacyjnego i niewypłacalności, aby lepiej chroniły pracowników i główne ulice handlowe przed wyprowadzaniem aktywów i krótkoterminowymi operacjami finansowymi. Posłanka Partii Zielonych Hannah Spencer również oskarżyła fundusze private equity o obciążanie marek handlowych długami.

Negocjacje w sprawie sprzedaży

Jak informuje The Guardian, minister ds. przyszłości pracy Kate Dearden powiedziała, że urzędnicy przeprowadzili rozmowy z Gordon Brothers w poniedziałek wieczorem. Miała spotkać się z kierownictwem Poundland oraz związkiem zawodowym pracowników handlu Usdaw, a minister ds. biznesu Jonathan Reynolds planował kolejne spotkanie z Gordon Brothers.

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Dearden podkreśliła, że rząd nie może ingerować w negocjacje handlowe z potencjalnymi nabywcami ani komentować poszczególnych ofert. Jednocześnie stwierdziła, że Gordon Brothers musi być świadoma odpowiedzialności wobec Poundland i jej pracowników.

Według publikacji Gordon Brothers prowadzi rozmowy z co najmniej dwoma potencjalnymi nabywcami całej firmy. Martin Property Group z Irlandii Północnej zaoferowała około 15 mln funtów szterlingów, lecz tylko połowę tej kwoty miała zapłacić od razu. Jak informuje The Guardian, Gordon Brothers prawdopodobnie nie chce przyjąć tej oferty, ponieważ nie umożliwia ona spłaty pożyczki akcjonariusza w wysokości 30 mln funtów. Dostawcy już wstrzymują dostawy do sieci, co utrudnia jej działalność.

W liście do rządu dyrektor wykonawczy Gordon Brothers Mark Newton-Jones oświadczył, że po przejęciu Poundland za 1 funta w ubiegłym roku firma zapewniła sieci dodatkowe finansowanie w wysokości 85 mln funtów, a detalista powrócił do bazowej rentowności. Jednocześnie zaznaczył, że Poundland nadal nie generuje stabilnych przepływów pieniężnych z powodu inflacji, rosnących kosztów zatrudnienia i znacznych strat wynikających z kradzieży sklepowych.

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