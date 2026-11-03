Депутати Британії закликали уряд захистити Poundland — The Guardian

Депутати парламенту Великої Британії закликали уряд захистити мережу дискаунтерів Poundland та інші магазини на центральних торгових вулицях від, за їхніми словами, хижацького капіталізму й виведення активів. Майбутнє компанії та її 12 тисяч працівників лишається невизначеним після того, як власники мережі подали до Високого суду повідомлення про намір призначити адміністраторів.

Тиск на власника мережі

Американська компанія Gordon Brothers, яка контролює Poundland, залучила консалтингову компанію AlixPartners для проведення процедури. Лейборист Гарет Снелл під час термінового запитання в Палаті громад заявив, що уряд має дати Gordon Brothers зрозуміти неприйнятність її підходу до компанії.

Інша депутатка від Лейбористської партії Антонія Бенс запитала, чи планує уряд переглянути правила корпоративного управління та неплатоспроможності, аби вони краще захищали працівників і торгові вулиці від виведення активів та короткострокових фінансових операцій. Депутатка від Партії зелених Ганна Спенсер також звинуватила приватний капітал у навантаженні торговельних брендів боргами.

Переговори щодо продажу

Як повідомляє The Guardian, міністерка з питань майбутнього праці Кейт Дірден сказала, що урядовці провели переговори з Gordon Brothers у понеділок увечері. Вона мала зустрітися з керівництвом Poundland і профспілкою працівників торгівлі Usdaw, а міністр у справах бізнесу Джонатан Рейнольдс планував наступну зустріч із Gordon Brothers.

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Дірден наголосила, що уряд не може втручатися у комерційні переговори з потенційними покупцями чи коментувати окремі пропозиції. Водночас вона заявила, що Gordon Brothers має усвідомлювати відповідальність перед Poundland та її працівниками.

За даними видання, Gordon Brothers веде перемовини щонайменше з двома потенційними покупцями всієї компанії. Martin Property Group із Північної Ірландії запропонувала близько 15 млн фунтів стерлінгів, проте лише половину суми мала сплатити одразу. Як повідомляє The Guardian, Gordon Brothers, імовірно, не хоче приймати цю пропозицію, оскільки вона не дає змоги погасити позику акціонера на 30 млн фунтів. Постачальники вже стримують поставки до мережі, що ускладнює її роботу.

У листі до уряду виконавчий директор Gordon Brothers Марк Ньютон-Джонс заявив, що після придбання Poundland за 1 фунт торік компанія надала мережі додаткове фінансування на 85 млн фунтів, а ритейлер повернувся до базового прибутку. Водночас він зазначив, що Poundland досі не генерує стабільного грошового потоку через інфляцію, зростання витрат на персонал і значні втрати від крадіжок у магазинах.

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