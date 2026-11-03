英国议员呼吁政府保护Poundland——《卫报》

英国议会议员呼吁政府保护折扣零售连锁店Poundland及商业街上的其他商店，使其免受他们所称的掠夺性资本主义和资产剥离的影响。在该连锁店的所有者向高等法院提交拟任命管理人的通知后，该公司及其1.2万名员工的未来仍不明朗。

向连锁店所有者施压

控制Poundland的美国公司Gordon Brothers已聘请咨询公司AlixPartners推进该程序。工党议员加雷思·斯内尔在下议院紧急质询期间表示，政府必须让Gordon Brothers明白，其对待该公司的方式不可接受。

另一名工党议员安东尼娅·班斯询问，政府是否计划审查公司治理和破产规则，以便更好地保护员工和商业街免受资产剥离及短期金融操作的影响。绿党议员汉娜·斯宾塞也指责私募股权让零售品牌背负债务。

出售谈判

据《卫报》报道，未来工作事务大臣凯特·迪尔登表示，官员们于周一晚间与Gordon Brothers举行了会谈。她原定与Poundland管理层及零售业工会Usdaw会面，而商务大臣乔纳森·雷诺兹计划与Gordon Brothers举行下一次会面。

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迪尔登强调，政府不能干预与潜在买家的商业谈判，也不能评论个别报价。同时，她表示，Gordon Brothers必须认识到其对Poundland及其员工负有责任。

据该报报道，Gordon Brothers正与至少两名有意收购整家公司的潜在买家进行谈判。来自北爱尔兰的Martin Property Group出价约1500万英镑，但原计划仅立即支付其中一半。据《卫报》报道，Gordon Brothers可能不愿接受这一报价，因为该报价无法偿还3000万英镑的股东贷款。供应商已经在限制向该连锁店供货，令其运营更加困难。

Gordon Brothers首席执行官马克·牛顿-琼斯在致政府的信中表示，该公司去年以1英镑收购Poundland后，向该连锁店提供了8500万英镑的额外资金，零售商已恢复基础盈利能力。同时，他指出，由于通胀、人员成本上升以及商店盗窃造成的重大损失，Poundland仍未产生稳定的现金流。

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