Wayfair季度营收增长9.7%至34.2亿美元——CNBC

在美国，家具和家居用品零售商Wayfair第三季度总营收同比增长9.7%，至34.2亿美元。该公司还录得6200万美元净利润，即每股45美分，而一年前亏损9900万美元，即每股76美分，CNBC报道。

报告期于9月30日结束。Wayfair表示，这是自疫情以来其销售增速最强劲的一个季度。

业绩超出预期

根据LSEG的一项调查，Wayfair调整后每股收益为93美分，高于分析师预期的79美分。营收也超过市场一致预期：分析师原本预计为33.8亿美元。

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该公司在美国的营收增长11.4%，约至30亿美元。与此同时，国际业务净营收同比下降2.3%，至3.8亿美元。

客户基础扩大

Wayfair活跃客户数量较上年同期增长4.7%，达到2220万。已配送订单数量增长12.2%，约至1100万笔。

公司首席财务官凯特·古利弗将这一趋势归因于Wayfair在低迷的住房市场中扩大市场份额。她表示，客户忠诚度、新门店开设、高端家具业务以及对商品价格可负担性的关注，有助于吸引消费者。在节日季到来前，该公司计划将促销活动维持在接近去年的水平。

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