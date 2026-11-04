Wayfair збільшила квартальний виторг на 9,7% до $3,42 млрд — CNBC

У США ритейлер меблів і товарів для дому Wayfair у третьому кварталі збільшив загальний виторг на 9,7% у річному вимірі — до $3,42 млрд. Компанія також зафіксувала чистий прибуток $62 млн, або 45 центів на акцію, проти збитку $99 млн, або 76 центів на акцію, роком раніше, повідомляє CNBC.

Звітний період завершився 30 вересня. Wayfair заявила, що це був її найсильніший квартал за темпами зростання продажів від часу пандемії.

Результати перевищили очікування

Скоригований прибуток Wayfair на акцію становив 93 центи за очікуваних аналітиками 79 центів, згідно з опитуванням LSEG. Виторг також перевищив консенсус-прогноз: аналітики очікували $3,38 млрд.

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Виторг компанії у США зріс на 11,4% — приблизно до $3 млрд. Водночас міжнародний чистий виторг скоротився на 2,3% у річному вимірі, до $380 млн.

Зростання клієнтської бази

Кількість активних клієнтів Wayfair збільшилася на 4,7% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року та сягнула 22,2 млн. Кількість доставлених замовлень зросла на 12,2% — приблизно до 11 млн.

Фінансова директорка компанії Кейт Ґаллівер пов’язала динаміку з нарощуванням частки Wayfair на млявому ринку житла. За її словами, залучати покупців допомагають лояльність клієнтів, відкриття нових магазинів, преміальний меблевий напрям і акцент на ціновій доступності товарів. Перед святковим сезоном компанія планує зберігати промоактивність на рівні, близькому до торішнього.

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