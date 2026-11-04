W Stanach Zjednoczonych sprzedawca mebli i artykułów wyposażenia domu Wayfair zwiększył w trzecim kwartale łączne przychody o 9,7% rok do roku — do 3,42 mld dolarów. Spółka odnotowała także zysk netto w wysokości 62 mln dolarów, czyli 45 centów na akcję, wobec straty 99 mln dolarów, czyli 76 centów na akcję, rok wcześniej, podaje CNBC.

Okres sprawozdawczy zakończył się 30 września. Wayfair oświadczył, że był to jego najlepszy kwartał pod względem tempa wzrostu sprzedaży od czasu pandemii.

Wyniki przekroczyły oczekiwania

Skorygowany zysk Wayfair na akcję wyniósł 93 centy wobec oczekiwanych przez analityków 79 centów, zgodnie z badaniem LSEG. Przychody również przekroczyły konsensus prognoz: analitycy oczekiwali 3,38 mld dolarów.

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Przychody spółki w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 11,4% — do około 3 mld dolarów. Jednocześnie międzynarodowe przychody netto spadły o 2,3% rok do roku, do 380 mln dolarów.

Wzrost bazy klientów

Liczba aktywnych klientów Wayfair wzrosła o 4,7% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku i osiągnęła 22,2 mln. Liczba dostarczonych zamówień wzrosła o 12,2% — do około 11 mln.

Dyrektorka finansowa spółki Kate Gulliver powiązała tę dynamikę ze zwiększaniem przez Wayfair udziału w rynku na ospałym rynku mieszkaniowym. Według niej w pozyskiwaniu kupujących pomagają lojalność klientów, otwieranie nowych sklepów, segment mebli premium oraz nacisk na przystępność cenową produktów. Przed sezonem świątecznym spółka planuje utrzymać aktywność promocyjną na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

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